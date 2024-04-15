США внесли в санкционный список по Беларуси 10 человек и 12 юрлиц 5 15.04.2024, 21:24

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(Обновлено) Их активы заморозят.

Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционный список по Беларуси 10 физических и 12 юридических лиц. Как сообщает «Зеркало», об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Под ограничения попали граждане Беларуси, Ливана, Сирии, Словакии и Швеции. Кроме того, санкции затронули организации с Кипра, из Беларуси, Ирака, Китая, Словакии и Турции.

В число физических и юридических лиц, которые были включены в санкционный список, вошли шесть белорусских госпредприятий, а также одно юридическое и пять физических лиц, «участвующих в содействии сделкам для крупного предприятия оборонного сектора Беларуси, внесенного в [санкционный] список США».

Под рестрикции попали также пять организаций и пять физлиц, «участвующих в глобальной оружейной сети и ведущих бизнес с внесенной в санкционный список США белорусской оборонной компанией», говорится в пресс-релизе.

— Авторитарный режим Лукашенко продолжает полагаться на доходы от своих госпредприятий для финансирования насильственного подавления своих граждан и обхода санкций США, — заявил замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон. — Мы продолжим использовать широкий набор инструментов, чтобы преследовать сети незаконного содействия Беларуси и привлекать режим к ответственности за его соучастие в несправедливой войне России против Украины.

Кого включили в санкционный список. Юрлица:

- ОАО «Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин»;

- ОАО «АГАТ-систем»;

- ОАО «АГАТ-системы управления — управляющая компания холдинга геоинформационные системы управления»;

- ОАО «Техника связи»;

- ООО «Иннотех солюшнс»;

- ОАО «Станкогомель»;

- Centuronic (Кипр);

- Black Shield Company (Ирак);

- Phoenix Lines (Словакия);

- Rayya danismanlik hizmetleri limited sirketi (Турция);

- S.Group airlines LTD (Кипр);

- Shenzhen 5G High-Tech (Китай).

Кого включили в санкционный список. Физлица:

- Александра Оксенчук — за связь с китайской компанией Shenzhen 5G High-Tech Innovation, которая, по данным объединения бывших силовиков BELPOL, закупала детали для двигателей, датчиков и оборудования, которые используются в производстве танков и другого оружия. Как утверждают расследователи, детали поставлялись сначала в Беларусь, а оттуда — в Россию.

- Олег Юрчик — также за связь с Shenzhen 5G High-Tech Innovation.

- Дмитрий Михальцов — первый заместитель генерального директора — технический директор ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО».

- Дмитрий Браим — за связь с заводом «Пеленг».

- Сергей Чергейко — за связь с заводом «Пеленг».

- Татьяна Протопович — за связь с Centuronic.

- Алхаитам Ал — за связь с Black Shield Company.

- Мохамад Дейри — за связь с Black Shield Company.

- Самер Рийа — за связь с Black Shield Company.

- Нора Ягмур — за связь с Rayya danismanlik hizmetleri limited sirketi.

Включение в перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.