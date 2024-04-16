Мэр затопленного Орска пожаловался на тяжелую жизнь семьи в Дубае 11 16.04.2024, 13:20

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Там якобы жарко.

Мэр затопленного Орска Василий Козупица заявил о тяжелых условиях жизни в ОАЭ, куда переехала его семья. Так он отреагировал на расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который обнаружил, что незадолго до наводнения в городе семья градоначальника приобрела квартиру в Дубае за 33 млн росс. руб.

В видеообращении к жителям города Козупица рассказал, что его сын — инженер-геолог, который десять лет проработал на Сахалине «в тяжелейших условиях» и «всего добился сам». Теперь же, по словам мэра Орска, его сына пригласили поработать в ОАЭ.

«Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами, и я никогда этого не скрывал», — сказал Козупица. При этом он заверил, что его жена остается вместе с ним и «переживает эти трудные времена».

Как ранее выяснил ФБК, сын градоначальника Николай Козупица вместе с женой и детьми сбежал из страны сразу после объявления мобилизации в сентябре 2022 года.