Губернатор Тюменской области РФ заявил об угрозе прорыва нескольких дамб 16.04.2024, 14:16

И объявил срочную эвакуацию.

В Тюменской области РФ начнут эвакуировать людей из возможных зон подтопления, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале. По его данным, уровень воды в реке Ишим будет существенно выше, чем ожидалось, из-за чего растет вероятность прорыва дамб, пишет The Moscow Times.

«Обращаюсь к жителям: наши специалисты обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Вы знаете о грозящей опасности. Лично оповестили каждого. Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место — к родственникам или в ПВР. Обеспечим вас всем необходимым», — написал губернатор.

Власти полагают, что уровень воды в реке Ишим может достигнуть 1170 сантиметров. Сейчас в Тюменской области объявлен режим ЧС, под угрозой затопления находится 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Наводнение может произойти вблизи границы с Казахстаном в течение двух-трех дней. Самая сложная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23–25 апреля. Власти Тюменской области сформировали группировку, включающую в себя свыше 12 тысяч человек и более 2,6 тысячи единиц техники.

Последствия крупных паводков ощущают на себе жители сразу нескольких российских регионов. В зоне подтопления уже находятся тысячи домов, спасатели массово эвакуируют людей.

Власти Курганской области предупредили, что в сторону региональной столицы «идет колоссальный объем воды» и уровень воды в реке Тобол продолжает расти. В Оренбургской области уровень воды в Урале в последние несколько дней снижается, но местное руководство по-прежнему обстановку в регионе называет напряженной.

Угроза возникновения ЧС из-за паводка существует в Новосибирской области. Там из берегов могут выйти реки Иня, Бердь, Тара и Тартас. В некоторых районах Бурятии власти ввели режим повышенной готовности, были развернуты пункты временного размещения. В Омской области сотрудники МЧС ранее начали превентивные работы по минимизации последствий подтоплений. В некоторых районах Томской области ввели режим ЧС, в регионе подготовили 76 пунктов временного размещения вместимостью 11,8 тыс. человек.

Сильнее всего от паводка пострадал город Орск в Оренбургской области, где 5 апреля прорвало дамбу, защищавшую населенный пункт от реки Урал. В результате ЧП вода затопила Орск и дошла до Оренбурга, всего в регионе затопленными оказались более 15 тыс. домов, тысячи человек были эвакуированы. Как удалось выяснить «Важным историям», жертвами наводнения в Оренбургской области могли стать не менее пяти местных жителей — четверо проживали в Орске, еще один погибший — в поселке вблизи региональной столицы.

В 2014 году гидротехническое сооружение почти за 1 млрд рублей построила компания, близкая к местным властям. Как рассказал после произошедшего глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, дамба в Орске представляла собой земляной вал, который не может стоить 1 млрд рублей. По предварительным данным, сумма ущерба от наводнения только в Оренбургской области может превысить 40 млрд рублей.