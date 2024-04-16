Анна Фотыга: На белорусский режим нужно оказывать давление 16.04.2024, 14:26

До полного и немедленного освобождения всех политзаключенных.

Депутат Европейского парламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга призывает Запад оказывать давление на режим Лукашенко. Об этом она написала в X (Twitter):

— Спасибо Наталье Радиной, Леониду Судаленко и Андрею Шарендо за встречу. Положение политзаключенных в Беларуси драматично и постоянно ухудшается. Мы должны помнить о них, оказать давление на режим Лукашенко, чтобы он безоговорочно и немедленно освободил всех незаконно заключенных.

Thank you Natalia Radzina, Leanid Sudalenko and Andrei Sharenda for the meeting. The situation of political prisoners in Belarus is dramatic and is constantly deteriorating. We must remember them and put pressure on the Lukashenka regime to unconditionally and immediately release… pic.twitter.com/aJLzCXOb8v — Anna Fotyga (@AnnaFotyga_PE) April 16, 2024

Напомним, что в эти дни главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, правозащитник, бывший политзаключенный Леонид Судаленко и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», муж политзаключенной Полины Шарендо-Панаюск Андрей Шарендо находятся в Брюсселе, где участвуют в официальной встрече Делегации Европарламента по связям с Беларусью и обсуждают ситуацию с политическими заключенными.

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