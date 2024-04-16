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Анна Фотыга: На белорусский режим нужно оказывать давление

  • 16.04.2024, 14:26
Анна Фотыга: На белорусский режим нужно оказывать давление

До полного и немедленного освобождения всех политзаключенных.

Депутат Европейского парламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга призывает Запад оказывать давление на режим Лукашенко. Об этом она написала в X (Twitter):

— Спасибо Наталье Радиной, Леониду Судаленко и Андрею Шарендо за встречу. Положение политзаключенных в Беларуси драматично и постоянно ухудшается. Мы должны помнить о них, оказать давление на режим Лукашенко, чтобы он безоговорочно и немедленно освободил всех незаконно заключенных.

Напомним, что в эти дни главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, правозащитник, бывший политзаключенный Леонид Судаленко и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», муж политзаключенной Полины Шарендо-Панаюск Андрей Шарендо находятся в Брюсселе, где участвуют в официальной встрече Делегации Европарламента по связям с Беларусью и обсуждают ситуацию с политическими заключенными.

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