Российский рубль упал до минимума с октября 16.04.2024, 15:45

На фоне проблем с валютной выручкой у крупнейших экспортеров.

Курс доллара на Московской бирже сегодня поднялся выше 94 российских руб., достигнув на пике 94,18 руб./$. Последний раз доллар стоил больше 94 руб. 30 октября 2023 г. Тогда его курс шел вниз: в середине октября власти, чтобы остановить девальвацию, ввели обязательную репатриацию и продажу валютной выручки экспортеров.

Сейчас же вниз идет курс рубля: обязательная продажа валютной выручки уже не помогает ему – из-за проблем с расчетами значительная часть экспортной выручки попросту не доходит до России, отмечает The Moscow Times.

Это один из факторов слабости рубля в текущем году: в феврале-марте экспортеры «недопродали» валюты на 2-3 рубля по курсу, отмечает управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин. В марте российский экспорт вырос более чем на $10 млрд по сравнению с февралем, следует из данных Центробанка, но еще больше (на $15,5 млрд) увеличились иностранные активы российских компаний, куда входят и средства на иностранных счетах.

Аналитики SberCIB обращают внимание на сократившиеся обороты торгов. Основной валютой расчетов для российских экспортеров и импортеров в последнее время был юань. В первой половине апреля обороты в паре «рубль/юань» были на 25% меньше, чем в марте, следует из данных биржи (в среднем 108,7 млрд руб. за 1-15 апреля против 144,4 млрд в марте). Низкие обороты означают, что экспортеры продают незначительные объемы валюты, отмечают аналитики SberCIB.

Во второй половине месяца рубль обычно получает поддержку от налогового периода, но сейчас не стоит рассчитывать на этот фактор, предупреждает руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор брокера» Алексей Антонов: «Инвесторы в канун майских праздников предпочтут увеличить долларовые вложения. Будет также повышенный спрос на наличную валюту со стороны тех, кто отправится на заграничные курорты». Кроме того, экспортеры обязаны не только продавать валютную выручку, но и согласовывать график этих операций – из-за этого продажи стали более равномерными, а календарный фактор менее выраженным, отмечали участники рынка.

Указ президента РФ об обязательной продаже экспортной выручки действует до конца апреля, так что у властей осталось две недели на то, чтобы определиться, продлевать ли его действие. Правительство, в том числе Минфин, выступают за продление до конца года, считая, что указ помог стабилизировать курс рубля, Центробанк – против: по его мнению, на рубль влияет его денежно-кредитная политика и ситуация во внешней торговле, в том числе с расчетами.

Влиять на другую причину ослабления рубля – вывод иностранными компаниями того, что они выручили от продажи российских активов, Минфин не собирается. Министр Антон Силуанов предлагает сохранить лимит на конвертацию и вывод валюты $1 млрд в месяц.

ЦБ отмечает «некоторую адаптацию российской экономики к усложнению расчетов и логистики»: экспорт восстанавливается, как и поступления валютной выручки, но «эффекты от санкций могут еще проявиться и оказать сдерживающее влияние на внешнюю торговлю». Но эксперты считают адаптацию недостаточной и ждут дальнейшего снижения рубля, особенно после того, как доллар преодолел важный уровень сопротивления 93,5 руб./$.

Теперь рубль может девальвироваться в район 97,5 руб./$, после чего, как и год назад, власти могут активизировать меры поддержки, считает основатель УК «Ари капитал» Алексей Третьяков. Аналитики MMI также ждут обвала рубля до 97-98 руб./$. Рубль устойчиво, хотя и плавно, снижается, констатируют они. Экономист Дмитрий Полевой обращает внимание на по-прежнему высокий отток капитала (по $1,8 млрд в феврале-марте «чистых ошибок и пропусков» в платежном балансе).

«На первый взгляд, ослабление рубля кажется нелогичным: цены на нефть высокие, в апреле крупнейшим экспортерам предстоят крупные налоговые платежи, – рассуждает Третьяков. – Но те же факторы поддержки рубля были и в марте, но они не сработали».