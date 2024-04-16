В Дубае сильнейшее наводнение из-за ливней 16.04.2024, 20:13

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Фото: Abdel Hadi Ramahi/Reuters

Вода затопила дома и торговые центры, аэропорт отменил рейсы.

В Дубае (ОАЭ) 16 апреля началось сильнейшее наводнение из-за обильных дождей. Дороги в городе превратились в реки, затопило дома, офисы и торговые центры, а дубайский аэропорт, где «поплыли» самолеты, отменил часть рейсов, сообщает CNN.

По данным метеорологических наблюдений, во вторник всего за 12 часов в Дубае выпало почти 100 мм осадков — примерно столько, сколько в городе обычно фиксируют за весь год, согласно информации ООН.

В Дубае, как и в остальной части Объединенных Арабских Эмиратов, климат жаркий и сухой. Осадки выпадают нечасто, и городская инфраструктура оказалась не способна справиться со стихийным бедствием.

Ливень был таким сильным, а уровень воды поднялся настолько быстро, что дороги превратились в реки, и некоторые автомобилисты были вынуждены бросить свои машины.

В соцсетях появились видео, как вода затапливает первые этажи домов, офисы и торговые центры в Дубае.

Непростая ситуация и в международном аэропорту Дубая, недавно признанного вторым по загруженности аэропортом в мире. Взлетное поле там практически полностью очутилось под водой, а самолетам пришлось буквально «плыть» по волнам, как лодкам.

В итоге аэропорт временно отменил прием прибывающих рейсов «из-за исключительных погодных условий». Рейсы на вылет пока не отменяются.

По прогнозам синоптиков, дожди в регионе прекратятся во вторник вечером, но в среду также могут пройти ливни, прежде чем вернется сухая погода.

Специалисты предупреждают, что подобные стихийные бедствия станут более частыми из-за антропогенного изменения климата. Поскольку атмосфера продолжает нагреваться, она способна впитывать больше влаги, словно полотенце, а затем «выжимать» ее в виде обильных осадков и наводнений.