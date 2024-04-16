Рейсы из Дубая в Минск задерживаются на несколько часов 2 16.04.2024, 22:15

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ОАЭ накрыл мощный ливень.

На ОАЭ обрушился сильный ливень с грозой и порывистым ветром, авиарейсы из Дубая в столицу Беларуси задерживаются на несколько часов. Затопленными оказались несколько дорог в Абу-Даби, Дубае, Шардже и Рас-эль-Хайме, они перекрыты экстренными службами.

За прошедшую ночь в Дубае выпало больше 30 мм осадков, в городе объявили оранжевый уровень опасности. Из-за сильного ветра подтопленными оказались многие автомагистрали и улицы, которые располагаются в низинах. Метро в городе работает с перебоями, движение общественного транспорта ограничено.

Эмиратские авиакомпании Emirates и Etihad Airways сообщили о возможных изменениях в расписании, а также рекомендовали пассажирам прибывать в аэропорты вылета заранее. Дубайский лоукостер Flydubai отменил нескольких рейсов, которые запланированы на 16 и 17 апреля.