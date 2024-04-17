Глава СК России призвал отправлять больше детей в спецтюрьмы 17.04.2024, 3:00

Александр Бастрыкин

Cейчас на профилактическом учете в РФ стоят более 400 тысяч подростков.

В России нужно более активно использовать Центры временного содержания (ЦВС) МВД для несовершеннолетних, чтобы уже на ранних стадиях проводить корректировку деструктивного поведения подростков, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

«Необходимо расширить категории детей, которые могут помещаться в такие центры по решению суда», — сказал он в интервью «Комсомольской правде». В качестве примера глава СК привел подростков, неоднократно совершавших административные правонарушения. По словам Бастрыкина, в центрах с ними «будут работать психологи и другие специалисты».

В целом в России «нужно усиливать» роль подразделений МВД по делам несовершеннолетних, считает глава СК. По его данным, сейчас на профилактическом учете стоят более 400 тыс. подростков и около 100 тыс. из них повторно нарушают закон.

Также растет количество уголовных дел в отношении несовершеннолетних: если в 2022 году их было 8573, то в 2023 году — уже 8757, подчеркнул он. Отдельно Бастрыкин обратил внимание на увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых подростками: в 2023 году их стало больше на треть.

Ответственность за высокие показатели детской преступности в России он возложил на школу, семью, социальные сети, видеоигры, а также фильмы и сериалы, культивирующие «насилие, равнодушие к проблемам сверстников и безнравственность».

Бастрыкин выразил недовольство тем, что работники образовательных организаций нередко «замалчивают агрессивное поведение подростков», в частности, «не информируют об этом правоохранительные органы». «Надо активно заниматься с молодежью. Если общество и государство не будут это делать, то найдутся силы, которые используют их ресурс в своих интересах», — заключил он.

Ранее правительственная комиссия поддержала законопроект, который позволит отправлять в ЦВС россиян в возрасте до 16 лет, совершивших административные правонарушения более одного раза за год. Их хотят помещать в спеццентры на срок до 45 дней. Мера будет применяться за посягательства на «общественный порядок и безопасность, здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность». Также ее предлагается распространить на подростков и сирот, которые два и более раз сбегали из дома или детдома.

Сейчас в ЦВС разрешено отправлять только тех задержанных за правонарушения детей, которых нельзя передать родителям или законным представителям. То же самое касается воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и лиц без постоянного места жительства и места пребывания.