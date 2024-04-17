Китай пустил «под нож» торговлю с Россией 1 17.04.2024, 13:44

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Из-за позиции США.

Отказ китайских банков принимать платежи за поставку товаров в Россию привел к первому почти за два года сокращению экспортного потока.

Китайский экспорт в Россию сократился в марте на 15,7% по сравнению с тем же месяцем 2023 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни. Это произошло впервые с июня 2022 г.: в первые месяцы войны из-за финансовых и торговых санкций, введенных западными странами в ответ на российское вторжение, российский импорт обвалился, но затем поставки начали налаживаться. По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных $240 млрд.

Но в этом году банки даже основных торговых партнеров России, включая Китай, Турцию, ОАЭ, стали гораздо строже рассматривать платежи за поставки. В этом может быть одна из причин того, что совокупный импорт в Россию упал в марте на 18%, по данным ЦБ РФ.

По словам российских импортеров, переводы могут зависать на несколько недель, а банки требуют многочисленные документы, подтверждающие, что покупатель не связан с санкционными лицами и военно-промышленным комплексом. Нередко, несмотря на предоставление необходимых подтверждений, китайские банки отказывают в проведении операций. По словам гендиректора делового совета при Торгово-промышленной палате Алексея Егармина, платежи за потребительские товары пока проходят, но расчеты за промышленные существенно усложнились. Китайские банки отказываются принимать переводы даже в юанях, так как, работая и с американскими кредитными организациями, не хотят лишиться доступа к финансовой системе США. В декабре президент Джо Байден подписал указ, разрешающий министерству финансов вводить вторичные санкции против зарубежных банков, нарушающих американские меры экспортного контроля.

Можно ожидать, что проблемы с китайским экспортом сохранятся и в апреле. В начале месяца Байден в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином высказал обеспокоенность тем, что Китай «поддерживает военно-промышленный комплекс России». После этого министр финансов Джанет Йеллен во время визита в Пекин на прошлой неделе открыто предупредила китайские банки: помогать России обходить санкции нельзя.

«Я подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку ведущей войну России и что они столкнутся с серьезными последствиями, если будут делать это, — заявила Йеллен. — Любые банки, проводящие значительные транзакции, обеспечивающие поставку военной продукции или товаров двойного назначения для оборонно-промышленного комплекса России, подвергают себя риску санкций США».

Владимир Путин может поднять вопрос об активизации торговли на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, к которому он отправится с визитом в мае, сказал Bloomberg знающий об этих планах человек. По его словам, в Москве оценивают спад в торговле с Китаем как временный.

Четкие предупреждения со стороны США о риске вторичных санкций ведут к тому, что «расчеты по торговым операциям теперь занимают больше времени и российским импортерам для обеспечения поставок приходится все больше полагаться на страны Центральной Азии», говорит экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.