Преподаватель вуза, где учился Лукашенко: У аграриев скоро отберут паспорта 6 17.04.2024, 14:36

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Других возможностей удержать специалистов нет.

Лукашенко провел совещание с аграриями. Особенно диктатора волновали кадры. «На местах остаётся не более половины молодых специалистов. Преступление!» — распекал он чиновников.

Почему сельское хозяйство теряет специалистов? Сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с преподавателем Белорусской государственной сельскохозяйственной академии — вуза, где в свое время учился сам Лукашенко:

— Давайте возьмем нашу академию. У нас ликвидировали целый факультет — «Агроэкология». Были огромные недоборы, что привело к тому, что пришлось убрать несколько специальностей. Проходные баллы на «Агрономию» — это 90 баллов. Конкурс отсутствует — один человек на место. Качество абитуриентов — сами представляете какое.

Если возьмем качество рабочих мест, которое предлагают выпускникам, то многие убегают от такой работы в армию или декрет. Понимаю, что если человек идет в аграрную сферу, то должен представлять, что это специфический и тяжелый труд, но должны быть удовлетворены какие-то базовые потребности.

А когда специалистов распределяют в какие-то Богом забытые деревни, в которые автолавка приезжает раз в неделю, о чем мы говорим.

— Получается, что серьезный отсев идет уже на уровне абитуриентов?

— Выпускники не видят смысла связывать себя с сельским хозяйством. Денег в этой сфере нет, перспективы — нулевые. Есть процент детей из сельской местности, которые хотят стать агрономами или механизаторами, но он очень небольшой. В основном идут те, кому не хватило баллов поступить на инженера или врача, либо желающие «откосить» от армии. Сами подумайте, будет ли у людей желание работать в этой сфере, если они ее выбирают по остаточному принципу.

— Лукашенко вчера как раз заявил, что кадры в сельском хозяйстве теряются в том числе из-за того, что служба в армии зачисляется в срок отработки. Ждать каких-то изменений?

— Вполне возможно. Нужно понимать, что иногда армия намного более приятное место, чем колхозы, в которых приходится отрабатывать выпускникам. Многие просто не готовы общаться и контактировать с с/х предприятий, там есть разные люди. Приходит такой молодой специалист в колхоз, а там пьянство, воруют, недостачи какие-то, а ты становишься ответственным лицом. Не все выдерживают. В вузах не учат, как себя вести, когда у тебя трактористы забухали во время посевной или всю солярку слили. В книжках ведь только дозы удобрений, химикатов, вредители, но нет решений жизненных проблем.

А самое главное — зарплаты. Ведь на многое можно закрыть глаза, когда тебе в конце месяца на счет приходит хорошая сумма. Но зарплаты в сельском хозяйстве никак не соответствуют труду и условиям, в которых приходится работать. У нас ведь самые низкие заработки именно в этой сфере.

— Лукашенко поручил решить проблему с кадрами. Выйдет ли что-то из этой затеи?

— Выйдет, если вернуть крепостное право, которое отменили в 1861 году. Я понимаю, почему сейчас заговорили о проблемах с кадрами. Дефицит — одно дело, второе — ошибки стали слишком дорогостоящими. Ошибки плохих агрономов стоят дорого, но вот когда мы видим этот мертвый скот, который закупали за огромные деньги, это ведь сотни тысяч долларов.

Его же губят не только простые работники животноводческих комплексов, но и ветеринары-двоечники, плохие зоотехники, специалисты, которые не хотят работать. Качество кадров — еще большая проблема, чем их дефицит.

Дефицит власти решат довольно просто — как в СССР забирать паспорта у работников колхозов. К этому все и придет, если в сельское хозяйство не вливать деньги.

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