Хаски, работающие в кафе, совершили оттуда «великий побег» 17.04.2024, 14:46

Животные стали настоящими звездами Сети.

Кафе, расположенное в торговом центре в провинции Гуандун (Китай), предлагает посетителям не только еду и напитки, но и возможность пообщаться с симпатичными хаски.

Вот только в один прекрасный день вся толпа четвероногих «сотрудников» кафе вырвалась за пределы заведения и принялась бешено носиться по торговому центру. Несмотря на то, что творился полнейший хаос, люди не могли сдержать улыбок, глядя на восторженных собак. Впрочем, всех животных вскоре поймали и вернули на рабочее место.

Сотрудник кафе по фамилии Хо рассказал, что хаски перевозбудились из-за того, что в заведение пришла хозяйка. Собаки давно не видели свою любимую подругу и так обрадовались, что потеряли над собой контроль.

Когда у Хо спросили, были ли собаки наказаны, он с улыбкой ответил, что если угощение в виде вкусных куриных ножек — это наказание, то получается, что да. Кстати, немало зрителей от души посмеялись над «великим побегом» хаски и сравнили это зрелище с тем, как детишки разбегаются из школы после занятий.