«Мы тонем, а Путин наших мужиков на «СВО» отправляет!» 4 17.04.2024, 15:53

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Жители затопленного российского Орска жалуются на мародерства и проклинают власть.

Масштабное наводнение обрушилось на несколько регионов России, нанося значительный ущерб. Инфраструктура, которая должна была быть подготовлена к таким стихийным бедствиям, оказалась неспособной к реагированию на кризисную ситуацию.

Сайт Charter97.org посмотрел, что пишут в местных чатах жители Орска, который первым ушел под воду.

Орчане рассказывают о мародерствах, бездействии местных властей и даже требуют отставки Путина.

«Я его напрямую спросила: «Кто виноват? Вы берете на себя ответственность?» Он (губернатор Оренбургской области Денис Паслер —прим.) сказал: «Нет. Это общая проблема, виноваты мы все». Слышите меня, орчане? Мы все виноваты. Все — это никто».

«Слушайте, по какой причине у нас все молчат? Все центральные СМИ молчат, президент молчит, Песков молчит, все как-то ушли в аут. У нас всю, можно сказать, центральную Россию топит, и все молчат. Причем, по всей вероятности, это вообще диверсия, по всей вероятности, все это сделано специально для того, чтобы был голод. Затопило просто поселки, села, деревни, снесло напрочь. Люди лишились всего, а президент сидит и молчит. Я считаю, никакой инаугурации, только отставка! В отставку Путина и в отставку всех губернаторов, всех мэров, глав этих поселений! Ты посмотри! Все топит! Если народ молчит, ну, я не знаю, это шизофренизация населения. Почему народ молчит и не хочет себя же защитить, требовать для себя спасения?»

«Почему нам сказали, что «СВО» идет по плану и Россия станет могучей после ее начала, но по факту власти нам не могут помочь?»

«У семьи мэра затопленного Орска нашли квартиру в Дубае. Не удивительно. О себе чиновники не забудут никогда».

«Весь город страдает из-за халатности чиновников».

«Бездари неграмотные, позор вам! Как такие могут управлять делами города? Всех в отставку!»

«Клоуны одни. Завтра что-нибудь другое придумают, а люди должны ходить и доказывать, чтобы эти жалкие копейки дали на существование».

«В шестом микрорайоне мародеры выносят квартиры и дома. Говорят, что милиция защищает город, но на самом деле охраняет мэра».

«Мэр, лучше не позорься, за 5 тысяч даже лодку не купить, если только весла».

«Ужас какой. Лучше тогда вообще не помогать, чем обнадеживать людей и привозить никчемное. Я в шоке. Власть, наверное, никогда не нажрется. Ненасытная утроба».

«Ливневые линии забиты д*рьмом, нормально сделать плотину, дамбу не смогли. Что за руководство, не беспокоились, пока петух в задницу не клюнул».

«По 50 тысяч заплатят — и скажут досвидули. Вот и все государство».

«Пожалуйста, давайте не дадим федеральным властям свалить все на народ: администрация Орска говорила, что все ок. А сейчас глава МЧС говорит, что эвакуация была объявлена неделю назад, что люди сами виноваты. Очень много интервью двухдневной давности со словами главы города, что эвакуации не будет, что все в порядке».

«Здесь налицо диверсия, но не в плане паводков, а в плане власти! Действительно, весь наш народ не может понять, что власти нас игнорируют и уже не чего не боятся. Стыдоба какая-то, если честно».

«А детям как потом моим жить? Вот такое время.... И кто за Путина, тот просто боится или обманут. Ему уже 71 год! У нас на пенсию выходят в 65. Куда ему страной руководить?! И мне не страшно это говорить просто потому, что это все надоело! Всю жизнь работать, чтобы остаться без ничего! И благодарю кому это все?»

«А что они скажут? Уже давно понятно, что им наср*ть на свой народ! Мы тонем, а он наших мужиков на «СВО» отправляет. Мне дела нет на Львов, Киев и так далее, когда я сам и моя семья без дома остались. Извините, ну это уже просто крик души! А что в следующем году будет? Кто-то уже думал?»

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