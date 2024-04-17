Лукашенко критикует сам себя 5 17.04.2024, 16:43

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Как диктатор поставил оценку своей деятельности.

Лукашенко в очередной раз пытался навести порядок в сельском хозяйстве, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Все сказанное на совещании — это концентрированная самокритика и оценка своей собственной деятельности. Картина получилась ещё более мрачная, чем на совещании о промышленности.

Недостаток кадров, повальные воровство, коррупция, пьянство и приписки. И самое ужасное для Лукашенко — падеж скота, который набирает обороты ввиду низкой квалификации персонала, качества и количества кормов, а также ужасающих условий содержания.

Информация об откопанных и проданных на мясо трупах животных — вызывает шок. Но решения у комплексной проблемы нет и быть не может. Ибо она следствие комплексного кризиса управления и хронического недофинансирования.

Промышленность не может производить качественную технику, соответственно, сложно что-то требовать от операторов этой техники. И все превращается в замкнутый круг. О какой информатизации можно вообще говорить в этой ситуации?

Самое ужасное, что от совещания к совещанию ситуация только ухудшается. За какую сферу не возьмись. Хунта просто уничтожает страну, которую нельзя заставить приказами в одночасье стать эффективнее и живее, а вот добить — очень легко.