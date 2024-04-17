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Пенсионер прошелся по пабам в Сиднее и установил новый рекорд Гиннесса

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  • 17.04.2024, 19:43
  • 1,756
Пенсионер прошелся по пабам в Сиднее и установил новый рекорд Гиннесса

Дэвид Кларксон посетил за сутки 120 пабов.

Живущий в Австралии британец Дэвид Кларксон посетил за сутки 120 пабов в Сиднее. И благодаря этому попал в Книгу рекордов Гиннесса.

69-летний мужчина побил рекорд по количеству посещений пабов за 24 часа – 120 заведений. За это время ему нужно было не просто зайти в паб, но еще и выпить в каждом из них любой напиток (алкогольный или безалкогольный) объемом не менее 125 мл.

Предыдущим рекордсменам, также жителям Сиднея Гарри Коросу и Джейку Лойтертоному, удалось обойти лишь 99 заведений.

Дэвид Кларксон – бывший бухгалтер. Он говорит, что его жизнь — это просто «путешествия, выпивка и электронные таблицы». Его прошлая профессия помогла ему спланировать свой рекордный маршрут благодаря использованию данных о лицензировании, сводных таблиц и карт Google.

В помощь для фиксирования пабов, которые он посещал, Дэвид Кларксон привлек группу друзей. Кроме того, в течение первых четырех и последних четырех часов рейда по пабам его сопровождал судья Книги рекордов Гиннесса.

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