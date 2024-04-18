Эксперт назвал точное время для первой чашки кофе 18.04.2024, 9:29

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Сразу после пробуждения не стоит тянуться к кофеварке.

Эксперт выяснил оптимальное время для утреннего кофепития. Многие люди практически живут на кофеине, часто можно увидеть людей, которые хватаются за чашку, чтобы начать свой день или побороть упадок сил после обеда.

Издание Express пишет, что пить кофе сразу после пробуждения может быть не самой лучшей идеей.

Рекс Исап, генеральный директор компании Happy Beds, не советует пить кофе в первый час после пробуждения и предлагает подождать с первым глотком ровно до 8:33 утра.

«Когда речь заходит об идеальном времени для первого кофе, мы, как правило, тянемся к чайнику сразу после пробуждения. Однако в идеале нужно подождать час после пробуждения, чтобы по-настоящему ощутить пользу», - отметил Исап.

По его словам, все дело в гормонах, которое вырабатывает наше тело.

«Когда мы просыпаемся, уровень кортизола находится на пике. Кортизол, который часто ассоциируется со стрессом, повышает уровень бдительности. Поэтому употребление кофеина в то время, когда уровень кортизола уже высок, может сработать против этого или даже помочь выработать толерантность к кофеину», - объяснил эксперт.

Отмечается, что для определения идеального времени для первой чашки кофе брали за основу население Великобритании, где среднестатистический человек встает в 7:33.