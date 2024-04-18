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Замдиректора частной рекламной телекомпании в Гомеле нашли мертвым

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  • 18.04.2024, 11:31
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Замдиректора частной рекламной телекомпании в Гомеле нашли мертвым

Сам директор находится за решеткой по политической статье.

Заместитель директора частной рекламной телекомпании в Гомеле «ФилТВ» найден мертвым, сообщил поисково-спасательный отряд «Симуран».

Ранее сообщалось, что ночью 1 апреля мужчина вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Как писал «Флагшток», в конце марта известного гомельского бизнесмена, учредителя и директора частной рекламной телекомпании «ФилТВ» Виталия Филинского осудили на 15 суток за «распространение экстремистских материалов». Отбыв наказание, он не вышел на свободу и получил еще 15 суток. В то же время выяснилось, что его заместитель пропал без вести.

«ФилТВ» — это единственное в Гомельской области рекламное агентство полного цикла, занимающееся разработкой рекламной идеи, ее воплощением и размещением полученного рекламного продукта на ТВ-каналах. Компания успешно работала с 1996 года, выполняла в том числе госзаказы. Однако в последние годы у предприятия начались проблемы — несмотря на это, оно продолжало работу, хоть и в урезанном виде.

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