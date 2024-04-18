Зачем ученым вечеринка на морском дне 18.04.2024, 14:45

Это поможет оживить океан.

Климатический кризис и закипание Земли отразились буквально на всем живом на планете, причем как на суше, так и в океане. Новые исследования все чаще показывают, что жизнь в Мировом океане уже невероятно пострадала: животные все чаще мигрируют и оказываются на неизведанных ранее территориях, а большинство коралловых рифов в океане уже побелели. Если температура продолжит повышаться, кораллы могут почернеть и в конце концов умрут, пишет «Фокус».

Согласно наихудшим прогнозам, уже к концу столетия мы можем утратить около 90% всех коралловых рифов на Земле. Чтобы не допустить этого массового вымирания, ученые пытаются отыскать эффективные способы их спасения.

В новом исследовании группа ученых на Мальдивах использовала звуки, чтобы привлечь внимание молодых кораллов. Со стороны может показаться, что коралловые рифы неподвижны и молчаливы, однако это вовсе не так. На самом деле здоровый коралловый риф намного более активный и «разговорчивый», чем мы могли бы предположить.

В новом исследовании ученые использовали звуки здорового рифа, чтобы заманить молодых кораллов поселиться в пустых и слишком тихих рифах. Команда полагает, что приток «свежей крови» может вернуть коралловым рифам процветание.

По словам профессора Стива Симпсона из Бристольского университета, он с коллегами изучал ландшафт подводной среды, чтобы понять, что эти звуки могут рассказать о здоровье своей среды обитания. Отметим, что этот метод называется «экоакустика» и широко используется морскими биологами.

Ранее ученые уже обнаружили, что зоопланктон может чувствовать здоров или нет коралловый риф, и может плыть к здоровому, минуя все остальные. В своем исследовании команда использовала звуковые системы, так как ранее ученые обнаружили, что несмотря на отсутствие ушей и мозга, кораллы чувствуют звук и движутся на него. Исследователи также выяснили, что личинки кораллов улавливают звук с помощью пушистых волосковых клеток.

Симпсон отмечает, что в своей работе они с коллегами использовали динамики, чтобы имитировать здоровую среду с точки зрения звукового ландшафта. Таким образом ученые заманивают молодых кораллов и рыбу, в результате чего может зародиться здоровый риф.

Ученые отмечают, что этот подход все еще является экспериментальным, а потому не используется широко. В данный момент ученые тестируют метод в масштабах Австралии с упором на рыбные сообщества. Исследователи планируют заманить молодняк на рифы, а затем проверить через год, как обстоят дела на коралловом рифе.

Ни для кого не секрет, что кораллы и рифы страдают от изменений окружающей среды, вызванных продолжающимся климатическим кризисом, но, как призывает Симпсон, появится свет в конце туннеля, если мы сможем пережить следующие несколько десятилетий испытаний.