Больше 600 нефтескважин Казахстана остановили работу 18.04.2024, 18:03

Из-за паводка.

Больше 600 нефтедобывающих скважин в Казахстане остаются закрытыми из-за паводковой ситуации. Об этом сообщает казахстанское издание Orda со ссылкой на Министерство энергетики страны.

Перебои в работе возникли на 634 скважинах, к 18 апреля 141 площадка вернулась к добыче. Большая часть остановивших работу скважин находится в Актюбинской области. Добычу не ведут на 489 скважинах региона.

На неработающих площадках откачивают воду, засыпают грунт, герметизируют скважины, чтобы спасти их от затопления.

По данным Orda, потери нефти в Казахстане из-за наводнения составили 16 тыс. т.

Казахстанские регионы весной столкнулись с паводком. В конце марта наводнение началось в Актюбинской области. По словам президента страны Касым-Жомарта Токаева, паводок стал самым крупным стихийным бедствием для Казахстана за последние 80 лет.

К 17 апреля число спасенных и эвакуированных казахстанцев превысило 116 тыс. В пунктах временного размещения находятся почти 7 тыс. человек.

По данным МЧС Казахстана на 18 апреля, подтопленными остаются 5,7 тыс. жилых домов и 1,1 тыс. приусадебных участков в пяти областях республики. На 61 дороге наблюдают перелив, 60 населенных пунктов остаются без транспортного сообщения. Власти страны направят на выплаты пострадавшим ₸1 млрд.