Россия стала продавать нефть через фирмы-однодневки 19.04.2024, 5:42

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Из-за санкций США.

Ужесточение американских санкций заставляет Россию играть в кошки-мышки. Поставками нефти в Индию, которые сильнее всего пострадали от введения Вашингтоном ограничительных мер в отношении российского теневого флота, в последние месяцы стали заниматься новые, никому не известные компании, пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров в Азиатском регионе и представителей индийских нефтеперерабатывающих компаний.

Например, по их словам, в январе–феврале большие объемы для частных и государственных индийских НПЗ перевозили три ранее неизвестные фирмы — Blackford, Black Pearl и Vertex. Вряд ли они просуществуют долго — скорее всего, несколько месяцев, полагают участники отрасли.

Перевозчики пользуются легкостью регистрации новых предприятий в таких городах, как Дубай и Гонконг. Другое преимущество мелких фирм заключается в том, что их легко заменить, многие существуют меньше года, говорит Виктор Катона, ведущий аналитик по рынку сырой нефти Kpler.

Для регуляторов это настоящая головная боль. США ввели санкции уже против нескольких десятков танкеров и ряда крупных судовладельцев. Они перестали доставлять нефть, но это не помешало России в середине апреля увеличить экспорт до максимума за последние 11 месяцев. Объем поставок на второй неделе месяца составил 3,95 млн баррелей в сутки; а средний показатель за последние четыре недели, который сглаживает волатильность, вырос до максимума с начала июня 2023 г., составив 3,66 млн баррелей.

Менеджеры индийских НПЗ рассказали Bloomberg, что их заваливают заявками на регистрацию новых фирм в качестве их поставщиков. Причем проверка документов показывает, что фирмы эти настоящие и в случае одобрения они действительно начинают доставлять нефть. Как видно из проверки, за стоят этими фирмами люди, которые и раньше занимались экспортом из России в Индию.

«Все пытаются играть в прятки, ведь никто не хочет быть пойманным за нарушение санкций», — говорит Джайенду Кришна, заместитель директора консалтинговой компании Drewry Maritime Advisors, специализирующейся на морских перевозках. Индии нужна дешевая нефть, и посредники ее обеспечивают, отмечает Кришна.