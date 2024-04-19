На нашедшего внебрачную дочь Путина журналиста завели уголовное дело 19.04.2024, 14:15

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Подробности.

В квартире журналистки «Фонтанки» Ксении Клочковой сотрудники СК проводят обыски. По предварительной информации, мероприятия связаны с другим питерским журналистом, Андреем Захаровым, против которого возбудили дело о «фейках» про армию.

Клочкова по данному делу проходит свидетелем, а визит к ней следователей может быть вызван тем, что она могла контактировать с Захаровым, сообщает «Фонтанка».

Андрей Захаров был сотрудником «Фонтанки» до 2016 года, после перебрался в Москву, где устроился в РБК, также ему довелось работать специальным корреспондентом «Русской службы Би-би-си».

Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии «Золотое перо». Он, в частности, автор расследования о предполагаемой третьей дочери Владимира Путина Луизе Розовой, пишет «Медуза». В октябре 2021 года в России журналиста объявили «иностранным агентом». В декабре этого же года он покинул РФ.

Ксения Клочкова работает в «Фонтанке» в качестве внештатного сотрудника, она также ведет телеграм-канал «Ротонда».