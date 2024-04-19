Шри-Ланка изменила правила выдачи виз 1 19.04.2024, 16:26

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Что нужно знать белорусам.

Туристам вместо электронного разрешения (ETA) на въезд в Шри-Ланку теперь нужно заранее получить электронную визу. Подать заявление можно на сайте srilankaevisa.lk.

С 17 апреля страна перешла с системы ЕТА на eVisa. Однако, как и ранее, белорусские туристы смогут заполнить анкету на сайте и получить визу по прилете, пишет officelife.media.

Туристическая виза на 30 дней стоит белорусам $50 при оформлении заранее. При этом нужно еще внести сервисный сбор в $18,5. Помимо этого, придется оплатить сбор за обработку заявления. Как сообщает российская Ассоциация туроператоров, он обойдется в $3,11.

Судя по информации на сайте srilankaevisa.lk, электронная туристическая многократная виза на год с лимитом пребывания в 90 дней сейчас стоит $200, а на шесть месяцев с лимитом нахождения в стране в 60 дней — $75.

По данным управления по развитию туризма Шри-Ланки, в 2023 году у них отдохнули почти 11 тыс. белорусов. Годом ранее — 3,6 тыс. То есть направление стало пользоваться большим спросом.

Прямых авиарейсов из Минска на Шри-Ланку нет. Туристы летают через Абу-Даби, Москву, Дубай в ОАЭ и Доху в Катаре.