Найдены окаменелости крупнейшей в истории змеи 19.04.2024, 20:26

Палеонтологи в шоке.

В засушливых ландшафтах города Кача в штате Гуджара, Западная Индия, двое палеонтологов нашли окаменелые фрагменты позвоночного столба гигантской змеи из вымершего семейства Madtsoiidae раннего эоцена (это геологическая эпоха, которая началась 56 миллионов лет назад и закончилась 33,9 миллиона лет назад). Это пресмыкающееся не только побивает предыдущие рекорды по размерам для своего вида, но и дает нам новую ценную информацию о передвижениях доисторических существ по континентам, пишет techinsider.

27 крупных окаменелостей позвоночника позволили ученым предположить, что змея достигала ошеломляющей длины от 11 до 15 метров — это даже длиннее автобуса. Большую часть фрагментов — 22 штуки — отнесли к задней части туловища змеи, а закрытие позвоночных швов навело исследователей на мысли, что эти обладатель этих костей, скорее всего, достиг зрелости скелета.

При проведении анализа позвонков палеонтологи обнаружили множество индивидуальных признаков, которые позволили отнести змею к новому виду. Она получила имя Vasuki indicus — в честь мифической громадной змеи, обвивающей шею Шивы. Некоторые особенности окаменелостей указывают на неводный образ жизни рептилии в отличие от водных змей, которые могут обладать высоким птерапофизом (характерным для позвонков змей выступом) и иметь сжатые с боков позвонки с обращенными к брюшной полости синапофизами (поперечные отростки), таким образом размещая ребра под позвонками.

Из всего этого также был сделан вывод, что Vasuki indicus — хищник из засады, который полагался на свою массивную форму и силу для захвата добычи, а не на скорость или яд. Жертвами рептилии могли быть сомы, черепахи, крокодилы и ранние китообразные.

Ключевым фактором, стимулирующим эволюцию змей таких крупных размеров, мог стать теплый климат раннего эоцена — средняя температура воздуха в те времена составляла около 28°C. Таким образом, эти гигантские рептилии, вероятно, процветали в теплых тропических зонах, что поддерживало их большие размеры тела и экосистему, в которой они доминировали.

Еще из любопытных наблюдений — время существования этого вида змей совпадает со значительными геологическими событиями, включая столкновение Индийского субконтинента с Азией. Это могло поспособствовать распространению Vasuki indicus из Индии в Евразию и Северную Африку.