Украинские бойцы неделю выслеживали российский Ту-22 3 19.04.2024, 20:33

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Буданов рассказал подробности.

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что для уничтожения российского бомбардировщика Ту-22МЗ украинские бойцы в течение недели ждали, пока он выйдет на нужный рубеж.

Об этом он заявил в комментарии BBC в пятницу, 19 апреля.

«Неделю была, скажем так, сама «засада». Ждали, когда он выйдет на нужный рубеж. Долго ждали, готовились, в конце концов смогли», — сказал Буданов.

Он также отметил, что российский бомбардировщик Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии 308 км. Для его уничтожения использовали «те же приемы и средства», что и для ликвидации самолета А-50.

По информации ГУР, у россиян еще есть самолеты такого типа, однако Буданов отметил, что «это первое сбитие самолета дальней авиации в этой войне», от которого «Одессе будет немножко легче сейчас».

Кроме этого, глава разведки добавил, что самолеты Ту-22М3 применяли ракеты Х-22, которые, по его словам, нанесли больше всего разрушений по Одессе. Эти ракеты никто не мог перехватить, ведь они мощные и быстрые, отметил Буданов.

Из-за того, что эти ракеты являются советской разработкой, большинство гражданских зданий уничтожили именно Х-22.

Теперь российским войскам придется искать новые места для запуска ракет и использовать только наземные комплексы для ударов по Одессе, а также ракеты с дальней авиации и моря, сказал глава разведки.

«Х-22, я надеюсь, больше не увидят», — подчеркнул Буданов.

Буданов подтвердил изданию TWZ, что российский бомбардировщик сбили зенитно-ракетным комплексом дальнего радиуса действия С-200 (SA-5 Gammon).

Отмечается, что Украина никогда ранее не брала ответственность за уничтожение в воздухе Ту-22М3 — или любого другого российского бомбардировщика дальнего радиуса действия.