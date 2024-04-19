Пророссийский президент Хорватии пожаловался на «госпереворот»6
- 19.04.2024, 21:05
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Ему не дали стать премьером.
Пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что решение Конституционного суда, которое запрещает ему возглавлять правительство после досрочных парламентских выборов 17 апреля, является подготовкой к государственному перевороту.
Об этом Миланович заявил на пресс-конференции в Загребе, сообщает «Европейская правда».
Хорватский президент считает, что Конституционный суд «не может ничего сделать» в отличие от граждан, которые выразили свое отношение голосами на выборах в среду.
«Это (назначение премьера. – Ред.) суверенная воля парламента, ни один Конституционный суд к этому не имеет отношения. Не согласился бы, что это государственный переворот, это подготовка к государственному перевороту», – заявил он.
Миланович в очередной раз вспомнил действующего главу правительства Андрея Пленковича, которого обвинил в коррупции и желании «отклонить парламентскую волю».
Конституционный суд Хорватии не позволил президенту возглавить правительство.
«Заберут ли они у меня гражданство? Что дальше? У этих людей (действующая власть. – Ред.) нет чувства меры. Они никогда не должны больше быть на этих должностях, потому что они опасны», – сетует хорватский президент.
Хорватский демократический союз (HDZ) во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем, который поддерживает Украину в войне против РФ, заявил, уже начал переговоры о формировании новой правительственной коалиции несмотря на потерю большинства на выборах в среду.