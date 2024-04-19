Прокуратура Польши расследует преступления Лукашенко и его пособников 2 19.04.2024, 21:26

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Заведены дела по нескольким статьям.

В прокуратуре Польши проводятся уголовно-процессуальные действия против Лукашенко и его подчиненных, связанных с совершением преступлений против национальной и политической групп и иных лиц, сообщает НАУ.

Уполномоченный по гражданским правам Польши Мартин Венцек проинформировал о ходе рассмотрения заявлений белорусов по фактам совершенных в их отношении преступлений.

Омбудсмен отметил, что в отделе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры Польши в Люблине находятся на рассмотрении дела по фактам преступлений против человечности, захвата польского воздушного судна, торговли людьми, насилия и угроз в отношении групп и отдельных лиц.

Для расследования этих преступлений создана совместная следственная группа: кроме Польши, в нее входят Литва и Германия. Следствие ведется на основании решения замгенерального прокурора Польши по вопросам организованной преступности и коррупции.