Российский «аналог» Microsoft Office оказался убыточным 2.04.2024, 12:08

Что пошло не так?

Проект по импортозамещению Microsoft Office в России оказался убыточным. Компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработавшая «МойОфис», который должен был прийти на смену американскому программному обеспечению, показала по итогам 2023 года чистый убыток в 5,2 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на финансовую отчетность компании.

В 2022 году на фоне санкций и требований властей перевести критическую инфраструктуру и стратегические предприятия на отечественное программное обеспечение выручка НОТ выросла до 3,3 млрд руб. (рост на 295%). Также компания впервые с момента своего основания показала прибыль — 386,5 млн руб.

В самой компании объяснили негативные финансовые показатели в 2023 году падением общих темпов импортозамещения офисного софта. Если в 2022-м наблюдался существенный рост, то в 2023-м закупки оказались ниже прогнозных значений (минус 18,1% год к году).

Также повлияло отсутствие финансирования на закупку софта у многих государственных и окологосударственных организаций — в итоге в 2023 году они делали лишь пилотные проекты по внедрению отечественных программ, отметил представитель компании.

Еще одна причина заключается в том, что многие иностранные производители, в частности Microsoft, оставили возможность заказчикам продолжать пользоваться своими продуктами и приобретать на них лицензии.

«В результате многие воспользовались этой лазейкой и заняли выжидательную позицию. Рассчитываем, что недавнее уведомление Microsoft о прекращении работы облачных сервисов станет хорошим напоминанием о необходимости скорейшего импортозамещения», — сказал представитель НОТ.

Основатель НОТ Дмитрий Комиссаров отметил, что еще в начале 2023 года предупреждал совет директоров и «Лабораторию Касперского» о возможной потере клиентов и снижении оборота компании до 2 млрд руб. По его словам, компания «не приняла меры по удержанию клиентов». Для выхода из текущей ситуации необходимо привлечение стратегического инвестора, добавил Комиссаров.

По данным аналитического центра торговой площадки «ТЭК-Торг», за девять месяцев 2023 года объем госзакупок программных продуктов и услуг по разработке и тестированию программного обеспечения снизился на 6,1%, до 98,81 млрд руб.

Первая волна активного импортозамещения пришлась на 2022 год, когда был заключен ряд крупных сделок, «во многом удовлетворивших первоначальный спрос на отечественный софт», говорит исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Иностранный софт сейчас поступает в Россию в рамках серого импорта, что сказывается на темпах перехода на отечественное программное обеспечение, отмечает замгендиректора группы компаний «Гарда» Рустэм Хайретдинов. В результате, по его словам, многие заказчики продолжают пользоваться иностранным ПО и переносят решение по переходу на отечественные продукты.