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Бои под Авдеевкой: Силы обороны Украины уничтожили технику и живую силу оккупантов

  • 2.04.2024, 12:20
  • 1,958
Бои под Авдеевкой: Силы обороны Украины уничтожили технику и живую силу оккупантов
фото GettyImages

Слаженные действия защитников попали на видео.

Украинские защитники продолжают боевые действия под Авдеевкой. Благодаря слаженным действиям, им удалось за последние дни нанести серию ударов по технике и живой силе врага.

Как сообщают Сухопутные войска Украины:

«Сбросами, FPV-дронами и бригадной артой подразделения Третьей штурмовой продолжают палить оккупантов на Авдеевском направлении».

Из видео видно, что украинским защитникам удалось поразить ряд технических боевых средств оккупантов даже несмотря на попытки их маскировки. В частности, показано уничтожение нескольких танков и транспортных средств.

Также в видео освещена работа по живой силе противника, которая продвигалась по лесополосе.

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