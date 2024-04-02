Бои под Авдеевкой: Силы обороны Украины уничтожили технику и живую силу оккупантов 2.04.2024, 12:20

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Слаженные действия защитников попали на видео.

Украинские защитники продолжают боевые действия под Авдеевкой. Благодаря слаженным действиям, им удалось за последние дни нанести серию ударов по технике и живой силе врага.

Как сообщают Сухопутные войска Украины:

«Сбросами, FPV-дронами и бригадной артой подразделения Третьей штурмовой продолжают палить оккупантов на Авдеевском направлении».

Из видео видно, что украинским защитникам удалось поразить ряд технических боевых средств оккупантов даже несмотря на попытки их маскировки. В частности, показано уничтожение нескольких танков и транспортных средств.

Также в видео освещена работа по живой силе противника, которая продвигалась по лесополосе.