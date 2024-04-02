Лукашенко: Мы готовимся к войне, говорю откровенно 20 2.04.2024, 13:07

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Диктатор заявил об этом вблизи границы с Польшей и Литвой.

Александр Лукашенко во время поездки в Гродно вновь высказался о войне.

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира — готовься к войне» — не я это придумал. Это очень правильно сказано», — заявил Лукашенко (цитата его пресс-службы).

По его словам, в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники.