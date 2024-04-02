закрыть
2 апреля 2024, вторник, 13:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко: Мы готовимся к войне, говорю откровенно

20
  • 2.04.2024, 13:07
  • 9,080
Лукашенко: Мы готовимся к войне, говорю откровенно

Диктатор заявил об этом вблизи границы с Польшей и Литвой.

Александр Лукашенко во время поездки в Гродно вновь высказался о войне.

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира — готовься к войне» — не я это придумал. Это очень правильно сказано», — заявил Лукашенко (цитата его пресс-службы).

По его словам, в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники.

Написать комментарий 20

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин