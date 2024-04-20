Человек поджег себя возле суда, где судят Дональда Трампа 20.04.2024, 5:54

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До этого мужчина разбросал разноцветные листовки.

В Нью-Йорке перед зданием суда, где продолжается процесс по делу экс-президента США Дональда Трампа, днем в пятницу неизвестный совершил попытку самосожжения. По свидетельствам очевидцев, молодой мужчина разбросал разноцветные листовки, а потом облил себя горючей жидкостью и поджег. Полиция потушила пламя с помощью огнетушителей, пострадавшего с обширными ожогами доставили в ближайшую больницу. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Пока полиция не сообщила, каковы были мотивы этого поступка. BBC со ссылкой на свидетелей сообщает, что он следил за судебным процессом Трампа: все дни его видели в зале суда.

Представители нью-йоркской полиции рассказали на брифинге, что пострадавшего зовут Максвелл Азарелло, он уроженец штата Флорида. Ему 37 лет. Листовки, которые он разбросал перед тем, как поджечь себя, содержали информацию, которую правоохранители определили как теории заговора». В частности, там говорилось о некой травле, в которой совместно принимают участие американские государственные органы и университеты.

Сам Дональд Трамп после известий об инциденте покинул суд.