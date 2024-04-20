Большой налет дронов на Россию: пылают НПЗ и военные объекты 7 20.04.2024, 12:12

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Под ударом оказались восемь областей.

В ночь на 20 апреля произошел масштабный налет дронов-камикадзе на запад России. Под ударом оказались 8 областей.

В Сети уже появились первые кадры ударов, передает dialog.ua.

Министерство обороны РФ утром отчиталось о якобы успешном отражении дроновой атаки и перехвате 50 украинских БПЛА над Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

Однако, судя по сообщениям с местных пабликов, работа ПВО была не настолько успешной, как утверждает Москва.

Последствия ударов очень серьезные. Калужский губернатор Владислав Шапша ночью сообщил, что БПЛА в результате работы ПВО взорвался у электроподстанции в Малоярославецком районе. Энергетическая инфраструктура получила повреждения.

Также есть информация о повреждении подстанции в Брянской области.

Особенно горячо было в Смоленской области в поселке Кардымово. Там дроны атаковали нефтебазу и перевалочную станцию компании «Лукойл».

«Перевалочная станция «Лукойл». Кардымово. Вот то прям пи*дец. А вот там нефть (НПЗ - ред.) догорает, а здесь «Лукойл»... Уже 8 взрывов», - рассказал очевидец. Последствия прилета дронов он снял на видео.

Известный Telegram-канал «Николаевский Ванек», связанный, предварительно, с военными Украины, уверяет, что ночной налет был очень результативен.

«Сегодня ночью неизвестные «мопеды» долетели до военных объектов и объектов инфраструктуры в Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Воронежской областях. Урожай хороший. Темпы будут только усиливаться», - сообщил блогер.