Треть городов Китая находится под угрозой затопления 6 20.04.2024, 15:59

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В них живет 700 миллионов человек.

Важность борьбы с проседанием земли в городах Поднебесной подчеркивают ученые из Университета Восточной Англии (UEA) и Технологического института Вирджинии, пишет New Voice.

Профессор Роберт Николлс из Центра Тиндаля по исследованию изменения климата при UEA и профессор Манучехр Ширзаи из Технологического института Вирджинии и Университета водных ресурсов, окружающей среды и здравоохранения ООН, Онтарио, отмечают, что анализ спутниковых данных помогает понять масштабы проблемы.

Исследование, в котором анализировались 82 китайских города с населением почти 700 миллионов человек, показывает, что 45% городских территорий опускаются, причем 16% падают со скоростью 10 мм в год и более.

Это может затронуть более 270 миллионов жителей на национальном уровне, причем около 70 миллионов подвергаются быстрому оседанию.

Особенно критическая ситуация в прибрежных городах, где проседание усиливает изменение климата и повышение уровня моря. Профессор Николлс предупреждает о катастрофических последствиях, если общество не реагирует адекватно.

Ученые отмечают, что проседание в основном обусловлено действиями человека, такими как выкачка грунтовых вод. В противовес они указывают на эффективность стратегий смягчения последствий от подобных действий, примененных в японских городах Осаке и Токио.

Вопрос проседания требует глобальной реакции и поддержки ответных мер на национальном уровне. Ученые призывают перейти от измерений к действиям и разработке стратегий с участием градостроителей для противодействия этой угрозе, особенно в уязвимых прибрежных городах.