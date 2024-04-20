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В ряде городов Грузии прошли женские марши против закона об «иноагентах»

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  • 20.04.2024, 20:01
В ряде городов Грузии прошли женские марши против закона об «иноагентах»

Протестующие вышли с флагами ЕС.

В грузинской столице Тбилиси и ряде других городов прошел женский марш против «закона об иноагентах».

Об этом сообщает «Европейская правда».

В столице, как и в Гори, Марнеули, Ахмета, Болнисе, Батуми, Озургети, Цнори, женщины вышли, чтобы выразить гневный протест «российскому закону», который ухудшает ситуацию с правами и свободами человека в Грузии, отменяет критику в адрес партии власти.

Противники законопроекта собрались на площади Первой республики и двинулись в направлении проспекта Руставели, где расположен парламент Грузии.

В руках – транспаранты и флаги Грузии и ЕС.

Организаторы женского шествия подчеркнули, что принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», как и отмена гендерных квот для политических партий, имеют общую цель – «сохранить власть, что представляет еще большую угрозу для всех женщин, проживающих в Грузии».

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