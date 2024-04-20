ВСУ получили от Литвы штурмовик L-39 2 20.04.2024, 21:35

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Самолет прибыл в Украину в разобранном состоянии.

Литва передала Украине партию военной помощи. Среди прочего, в субботу, 20 апреля, в Украину прибыл легкий штурмовик L-39ZA, сообщает Министерство обороны Литвы в соцсети X.

Отмечается, что вооруженные силы Украины получили самолет в разобранном состоянии.

В Минобороны страны сообщили, что в литовской армии «Альбатрос» использовали для подготовки офицеров и боевой готовности пилотов.

L-39ZA создан на основе учебно-тренировочного самолета L-39. По сравнению с базовой версией у него присутствует двухствольная 23-мм пушка ГШ-2-23. Она расположена под кабиной. Также здесь было увеличено с двух до четырех количество подкрыльных пилонов.