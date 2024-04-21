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«Это рекорд!»: белорусы собирают в лесах неожиданный урожай грибов

  • 21.04.2024, 11:55
«Это рекорд!»: белорусы собирают в лесах неожиданный урожай грибов

Так рано маслята еще не появлялись.

Пока в Витебской области белорусов заметало снегом, в Брестской уже собирали грибы. Белоруска поделилась в TikTok видеороликом с первыми найденными маслятами. Свой урожай девушка собрала под Брестом 19 апреля.

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@oxipriroda #неможетбыть #шок #сезоноткрыт #тихаяохота #маслята #весна2024 #беларусь #рекомендации❤️❤️ #врек #врек #рек #врекомендации🤤😻️💓 #топ ♬ оригинальный звук - oxipriroda

«Пришла в лес собрать для чая лепестков и бутонов дикой яблони, а здесь такая красота! Маслята!», — восхитилась автор видеоролика и продемонстрировала несколько найденных около яблони молодых маслят.

Некоторые из пользователей, оставивших комментарии, не поверили.

«Это шутка», — написал один комментатор, а другой добавил, что это все «сказки Агнии Барто».

Автор видео ответила, что встретить грибы так рано — для нее тоже рекорд. Она вспомнила, что в прошлом году нашла первый гриб 1 мая, и тогда ей тоже не поверили.

Но нашлись и те, кто уже также собрал первый грибной урожай. Кто-то даже заявил о найденных еще в марте лисичках.

«Я показала лисички в марте на своей странице. Как хейтили-то. Хотя видео не одно и видно, что реально срываю их», — написала одна девушка

«Я два дня назад нашла маслята», — рассказала еще одна девушка в комментариях, а автор видеоролика добавила, что уже обнаружилось три человека, которые нашли маслята в апреле.

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