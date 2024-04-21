закрыть
21 апреля 2024, воскресенье, 17:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Сидишь в чистых штанах, а твой сын в Дубае»: вдова российского оккупанта из Орска набросилась на мэра

11
  • 21.04.2024, 16:29
  • 4,730
«Сидишь в чистых штанах, а твой сын в Дубае»: вдова российского оккупанта из Орска набросилась на мэра

Женщина начала кричать на чиновника в присутствии журналистов.

Социальные сети обсуждают видео, на котором вдова российского оккупанта из Орска после затопления города потеряла все имущество и в отчаянии кричит на местного мэра Василия Козупицу. Женщина заявила, что из-за наводнения лишилась всего имущества и вещей, однако до сих пор не получила никаких денежных выплат. Более того, ее муж, российский оккупант, погиб на войне в Украине, и теперь ей не на что его похоронить. Фрагмент видео опубликовал Телеграм-канал «Украина 365».

«Мой муж погиб на войне, а мне теперь никаких выплат, никакой помощи! За что мой муж погиб?» - кричала она на чиновника.

Более того, женщина начала оскорблять мэра и напомнила, что пока россияне тонули и теряли свое имущество в Орске, сын мэра проживает в роскоши в Дубае. Расследование о семье чиновника накануне вышло в российских СМИ и вызвало скандал.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
Главный итог атаки Ирана на Израиль
Главный итог атаки Ирана на Израиль Леонид Невзлин