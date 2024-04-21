«Сидишь в чистых штанах, а твой сын в Дубае»: вдова российского оккупанта из Орска набросилась на мэра 11 21.04.2024, 16:29

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Женщина начала кричать на чиновника в присутствии журналистов.

Социальные сети обсуждают видео, на котором вдова российского оккупанта из Орска после затопления города потеряла все имущество и в отчаянии кричит на местного мэра Василия Козупицу. Женщина заявила, что из-за наводнения лишилась всего имущества и вещей, однако до сих пор не получила никаких денежных выплат. Более того, ее муж, российский оккупант, погиб на войне в Украине, и теперь ей не на что его похоронить. Фрагмент видео опубликовал Телеграм-канал «Украина 365».

«Мой муж погиб на войне, а мне теперь никаких выплат, никакой помощи! За что мой муж погиб?» - кричала она на чиновника.

Более того, женщина начала оскорблять мэра и напомнила, что пока россияне тонули и теряли свое имущество в Орске, сын мэра проживает в роскоши в Дубае. Расследование о семье чиновника накануне вышло в российских СМИ и вызвало скандал.