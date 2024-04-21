Стоит присмотреться: под Минском продают дом в скандинавском стиле с очень классным интерьером 21.04.2024, 20:14

В деревне с хорошей инфраструктурой и отличным природным окружением.

В 18 километрах от Минска, в деревне с хорошей инфраструктурой и отличным природным окружением, продается дом в скандинавском стиле с классным интерьером и современной мебелью. К нему стоит присмотреться — похожих вариантов по такой цене не так уж и много, пишет realt.by.

Этот дом находится в Чачково, в новой застройке. В агрогородке четыре магазина, детский сад, школа, отделение почты. В 5 минутах ходьбы от участка протекает Птичь.

В застройке этот двухэтажный коттедж найти не трудно — архитектура приметная, подобные дома встречается не часто. Фундаментом служит утеплённая шведская плита. Фасад обшит планкеном из лиственницы.

К дому примыкает большая открытая терраса из лиственницы на 70 м2. Фасад обшит лиственницей.

К дому примыкает большая открытая терраса из лиственницы на 70 м2. Фасад обшит лиственницей.

В доме установлены двухкамерные стеклопакеты, в профиле Rehau.

На первом уровне расположена комфортная зона гостиной с кухонным оборудованием, кабинет, гардеробная комната, санузел и котельная.

На втором этаже расположены четыре спальни и санузел.

Водоснабжение из собственной скважины глубиной 60 метров.

Канализация местная: септик заводского изготовления плюс колодец для очищенной воды (4 кольца).

Электричество трехфазное (по 10 кВт). К парковке выведена розетка для подзарядки электромобиля.

Отопление газовое, на первом этаже теплые полы, на втором — радиаторы. Подведено оптоволокно.

Кроме самого дома, на участке расположена его уменьшенная копия — мастерская на 40 м² с местами для хранения.

Размер участка — 15 соток. Для его благоустройства имеется проект ландшафтного дизайна.

Стоимость этого дома — 180 000 долларов.