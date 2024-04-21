Стоит присмотреться: под Минском продают дом в скандинавском стиле с очень классным интерьером
- 21.04.2024, 20:14
В деревне с хорошей инфраструктурой и отличным природным окружением.
В 18 километрах от Минска, в деревне с хорошей инфраструктурой и отличным природным окружением, продается дом в скандинавском стиле с классным интерьером и современной мебелью. К нему стоит присмотреться — похожих вариантов по такой цене не так уж и много, пишет realt.by.
Этот дом находится в Чачково, в новой застройке. В агрогородке четыре магазина, детский сад, школа, отделение почты. В 5 минутах ходьбы от участка протекает Птичь.
В застройке этот двухэтажный коттедж найти не трудно — архитектура приметная, подобные дома встречается не часто. Фундаментом служит утеплённая шведская плита. Фасад обшит планкеном из лиственницы.
К дому примыкает большая открытая терраса из лиственницы на 70 м2. Фасад обшит лиственницей.
К дому примыкает большая открытая терраса из лиственницы на 70 м2. Фасад обшит лиственницей.
В доме установлены двухкамерные стеклопакеты, в профиле Rehau.
На первом уровне расположена комфортная зона гостиной с кухонным оборудованием, кабинет, гардеробная комната, санузел и котельная.
На втором этаже расположены четыре спальни и санузел.
Водоснабжение из собственной скважины глубиной 60 метров.
Канализация местная: септик заводского изготовления плюс колодец для очищенной воды (4 кольца).
Электричество трехфазное (по 10 кВт). К парковке выведена розетка для подзарядки электромобиля.
Отопление газовое, на первом этаже теплые полы, на втором — радиаторы. Подведено оптоволокно.
Кроме самого дома, на участке расположена его уменьшенная копия — мастерская на 40 м² с местами для хранения.
Размер участка — 15 соток. Для его благоустройства имеется проект ландшафтного дизайна.
Стоимость этого дома — 180 000 долларов.