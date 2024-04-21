BILD: Удар Израиля по Ирану стал позором для российской С-300 21.04.2024, 22:37

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ЗРК должна была защищать авиабазу от атак с воздуха.

Накануне Израиль нанёс точечный ответный удар по Ирану. Как пишет американская газета The New York Times, целью атаки стала авиабаза близ города Натанз в провинции Исфахан. Там иранские власти развивают собственную ядерную программу. Израилю удалось вывести из строя российскую ЗРК С-300, которая должна была защищать авиабазу от атак с воздуха.

Раньше её считали одним из лучших в мире средств ПВО. Власти Ирана с гордостью показывали С-300 на военных парадах, навесив на ЗРК портрет и цитату аятоллы Хаменеи (на фото). Но «успешная атака Израиля стала позором для российского правителя» Владимира Путина, пишет обозреватель BILD Кристофер Буль. Остаётся неясным, как именно Израиль поразил С-300. В Тегеране говорят, что это были дроны, запущенные с территории самого Ирана. Ряд западных чиновников уверен, что это была ракета, выпущенная с истребителя, но не из Израиля или Ирана.