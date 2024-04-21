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Экс-полковник ФСБ назвал событие, после которого наступит крах режима Путина

  • 21.04.2024, 22:44
  • 3,948
Экс-полковник ФСБ назвал событие, после которого наступит крах режима Путина
Геннадий Гудков

«Мы должны понимать психологию кремлевских преступников».

Экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков заверил, что решение по выделению помощи Украине от США стало трагедией для Путина.

О том, как власти России воспринимают решение Конгресса США по выделению помощи Украине, Геннадий Гудков сказал так: «Для них принятие этого решения настолько же важно, как оно важно для Украины, потому что для Путина это в прямом смысле вопрос жизни и смерти».

Интервью Геннадия Гудкова для «Фабрики новин» можно посмотреть на канале YouTube.

Российский оппозиционер напомнил, чем обернется для путинского режима проигрыш в войне: «Мы должны понимать психологию кремлевских преступников: они же рассматривают поражение в войне как конец своей жизни, поэтому они будут делать все, чтобы поражение России не произошло или произошло как можно позже».

При этом Геннадий Гудков подчеркнул: «Я думаю, что они следят в режиме онлайн за тем, что же происходит в США, что же происходит в Европе: в режиме онлайн идет мониторинг, потому что для них это вопрос выживания (для Путина, для Патрушева и для всех остальных). Проигрыш в войне означает абсолютный крах режима, смещение Путина (отстранение, свержение), а вместе с Путиным, конечно, будут нести ответственность и все остальные: те, кто поддерживал его и стоял рядом в начале этой кровавой войны. Так что для них это событие имеет не меньшее значение, чем для Украины».

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