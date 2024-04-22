«Лукашенко предупредили, каким будет ответ» 9 22.04.2024, 8:33

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У режима сработал инстинкт самосохранения.

В последние недели неуклонно растет давление на границу Евросоюза со стороны Беларуси. Атаки нелегальными мигрантами пока в меньшей мере коснулись Литвы, однако увеличение попыток незаконного проникновения отмечено в Латвии. А несколько дней назад зафиксирован массовый штурм польской границы. Чего ждать в ближайшее время и есть ли риск нового витка миграционного кризиса? «Новая газета. Балтия» обратилась к белорусскому социологу Геннадию Коршунову, который пристально отслеживает и анализирует ситуацию.

Польше достается. Латвии — меньше. Литву не хотят злить?

На некоторое время тема нелегальной миграции ушла в тень общественной повестки. Даже показалось, что проблема теряет свою актуальность. Однако недавний случай напомнил: кризис далек от завершения.

Утром 10 апреля 2024 года несколько сотен человек, у которых в руках были палки, камни и некое подобие стремянок, предприняли попытку штурма белорусско-польской границы. Но встретив отпор со стороны польских пограничников, они вынуждены были отступить вглубь Беларуси.

— Эта атака обращает на себя внимание не только агрессивностью, но также массовостью, — замечает Геннадий Коршунов, который делится наблюдениями о развитии миграционного кризиса в своем Telegram-канале. — Случай на белорусско-польской границе — яркая иллюстрация того, что резкая эскалация может произойти в любой момент. Собрать группу в несколько сотен, а то и тысяч человек для автократических режимов России и Беларуси — не проблема.

Другая особенность, которая бросается в глаза, — это избирательность географии атак. С февраля этого года, когда начался рост нелегальных попыток попасть в Евросоюз (ЕС), львиная доля инцидентов была зафиксирована Польшей, существенно меньше — Латвией. А Литва пока сталкивается с единичными случаями.

График составлен Геннадием Коршуновым, Telegram-канал «Што думаюць беларусы»

— Такое чувство, что белорусские власти все-таки надеются на нормализацию отношений с Литвой и не хотят злить эту страну, — так Геннадий Коршунов объясняет возможные мотивы режима Лукашенко. — Вторая причина в том, чтобы не перебивать выгодную официальному Минску повестку. Сейчас литовскими политиками усиленно продвигается тема радикального литвинизма и угрозы нацбезопасности в связи с количеством белорусов в стране. Это создает давление на диаспору, что в интересах власти РБ.

Однако наибольшие опасения белорусского режима связаны с возможным перекрытием оставшихся пунктов пропуска на границе с Литвой.

Напомним, с 1 марта не работают пограничные переходы «Лаворишкес» (с белорусской стороны «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). Таким образом в данный момент функционируют только два пункта пропуска из шести. Если движение остановится и там, то это может стать существенным ударом для Лукашенко и его чиновников, которые продолжают зарабатывать на контрабанде.

Такой сценарий всерьез рассматривался компетентными ведомствами стран Балтии и Польши в августе 2023 года. Тогда стороны договорились о двух критериях, при которых будет полностью закрыта граница с Беларусью. Во-первых, вооруженный инцидент у границы. Во-вторых, организованный массовый прорыв нелегальных мигрантов.

Зависимость миграционных атак от заявлений, решений и политических событий прослеживается и в ряде других случаев. Например, когда в июле 2023 года в Вильнюсе проводился саммит НАТО, то число попыток нелегально пересечь белорусско-литовскую границу сократилось до рекордно низких значений.

— Думаю, у режима сработал инстинкт самосохранения, — полагает Геннадий Коршунов. — А у тех, кто руководит этим процессом, он, несомненно, есть. К тому же наверняка остались некие каналы коммуникации, по которым передали недвусмысленные предупреждения, к чему могут привести возможные провокации.

График составлен Геннадием Коршуновым, Telegram-канал «Што думаюць беларусы»

«Белорусский режим осуществляет своеобразное сопровождение российского вторжения»

За последние три года Польша и страны Балтии предприняли ряд мер, выработали тактику, внесли изменения в законодательство. Есть ощущение, что проблема купирована. Тогда какой смысл продолжать атаку? Моральное удовлетворение, что удается доставить неудобства «недружественным странам»?

— Вероятно, мотив более серьезный, — продолжает социолог. — Лукашенко обеспечил алиби, позиционируя себя соучастником агрессии против Запада. Мол, Путин ведет войну в Украине. А я помогаю чем могу, использую нелегальных мигрантов третьих стран как оружие.

Исследователь считает, что таким образом белорусский режим осуществлял своеобразное сопровождение российского вторжения в Украину. Это могло быть также попыткой дестабилизировать ЕС перед началом полномасштабной войны.

В пользу этой версии говорит и то, как развивалась ситуация накануне. В феврале 2022 года было зафиксировано 1500 случаев попыток прорыва через границу ЕС из Беларуси, в марте практически вдвое больше — 2700. А когда автократические режимы поняли, что «Киев за три дня» не взять, то ситуацию откатили, и в апреле статистика вернулась к февральским значениям.

График составлен Геннадием Коршуновым, Telegram-канал «Што думаюць беларусы»

— Широко распространено мнение, что миграционный кризис начался после принудительной посадки самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту, а точнее как ответ на жесткую реакцию Запада (Лукашенко буквально заявил, что теперь не будет останавливать поток наркотиков и мигрантов — прим.), — напоминает Геннадий Коршунов. — Но статистика говорит о том, что число нелегальных попыток пересечь границу Евросоюза из Беларуси стало расти за несколько месяцев до инцидента с самолетом. С января по май 2021 года литовскими пограничниками было задержано 189 мигрантов. Для сравнения: за весь 2020 год был зафиксирован всего 81 такой случай. В 2019-м — 46, в 2018-м — 104.

Нет сомнений, считает социолог, что кризис носит искусственный характер, и тому есть немало косвенных и прямых подтверждений.

За последние годы была налажена инфраструктура по транспортировке людей, ищущих лучшей жизни в Европе, к границам с ЕС.

Одни доставляют их в Москву, другие сопровождают в Беларусь, третьи направляют непосредственно к границе.

— Произошла вепонизация, когда мигрантов используют в качестве оружия, — подчеркивает собеседник «Новой газеты. Балтия». — Подозреваю, что расчет был на поляризацию мнений в Европе и на последующий раскол: с одной стороны оказались бы страны, на которые пришелся миграционный удар, с другой — остальной Евросоюз. Но случилось с точностью до наоборот: Польша и страны Балтии отработали взаимную механику: коммуникационные, организационные и финансовые инструменты.

Геннадий Коршунов, скриншот видео Delfi

Хотя пиковые угрозы удалось купировать, проблема миграционного кризиса не может быть решена, пока у власти находятся Путин и Лукашенко, считает Геннадий Коршунов.

Он подчеркивает, что из-за искусственной природы гибридных атак сложно прогнозировать дальнейшую ситуацию. Эскалация зависит от воли автократов, которые могут организовать попытку масштабного прорыва границы ЕС в любой момент.

— Если же смотреть исключительно на цифры, то сейчас происходит рост числа миграционных атак и есть все основания думать, что тренд будет продолжен. Особенно хорошо это заметно, когда сравниваешь мартовские показатели. В 2022 году в этом месяце было предпринято 2,6 тысячи попыток, в 2023-м — почти 3,5 тысячи, в 2024-м — более 4,2 тысячи, — приводит такие цифры социолог.

В то же время один из литовских военных экспертов, к которому «Новая газета. Балтия» обратилась за комментарием, полагает, что Россия пока не осуществляет миграционное давление в полной мере, поскольку не может использовать это с выгодой для себя. Однако аналитик предлагает смотреть в оба на Ближний Восток, из-за ситуации на котором число беженцев может резко вырасти, чем наверняка воспользуется Кремль.