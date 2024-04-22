Жалобу политзаключенного «по делу Тихановского» зарегистрировали в Комитете по правам человека ООН 2 22.04.2024, 20:14

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Дмитрий Попов

Гражданина РФ Дмитрия Попова осудили на 16 лет лишения свободы.

Жалобу политзаключенного Дмитрия Попова, которого осудили по «делу Тихановского», зарегистрировали в Комитете по правам человека ООН спустя год после ее подачи. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна» со ссылкой на адвоката Дмитрия Марию Колесову-Гудилину.

«В нашей жалобе мы писали о том, что были нарушены 19, 21, 25 статьи Международного пакта о гражданских и политических правах. А также 14 и 9 статьи — все, что касается мирных собраний, лишения свободы, и также, если мы говорим так, что суд был не независим, на нарушение судебного процесса», — рассказала подробности адвокат.

Она уточнила, что среди перечисленных в их жалобе статей о правах, которые были нарушены, указаны права на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным судом, на то, чтобы беспрепятственно придерживаться своих мнений, а также право на мирные собрания и участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через представителя без какой-либо дискриминации.

Адвокат пояснила, что политзаключенный «Дмитрий Попов просто шел мимо», а «Сергея Тихановского видел только однажды».

«Важно отметить, что Дмитрий Попов просто шел мимо. Просто он дружил с Артемом Саковым и однажды только видел Сергея Тихановского, когда ему подносил пауэрбанк — и это есть на одном стриме, и все. Попов сидит ни за что. Но знаете, когда его лишают свободы за ту деятельность, которая была на канале „Страна для жизни“, также мы говорим о том, что здесь есть свобода мнения, она нарушена», — пояснила Колесова-Гудилина.

По ее словам, Дмитрий Попов уже знает, что его жалобу зарегистрировали в КПЧ ООН.

Напомним, что его осудили на 16 лет лишения свободы в условиях строгого режима за «организацию массовых беспорядков», «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», «воспрепятствование осуществлению избирательных прав» и «разжигание розни или вражды».

Дмитрий Попов был модератором соцсетей «Страны для жизни», исчез вечером 4 июня 2020 года. Он гражданин России. У себя на родине руководил проектами «Мужское государство» и «Сканер». Перед исчезновением он записал видео, в котором сообщил, что его ищут милиционеры и хотят задержать в рамках уголовного дела.

Только спустя несколько дней стало известно, что его осудили на 15 суток ареста и перевезли в Минск в изолятор временного содержания. Оттуда его перевели в СИЗО-1. В июле 2020 года Попову было предъявлено обвинение по уголовным статьям.