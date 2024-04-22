Жители Канарских островов протестуют против туристов 5 22.04.2024, 20:40

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На протесты вышли более 50 тысяч человек.

20 апреля более 50 000 человек испанского острова Тенерифе вышли на акцию протеста, призывая временно ограничить прибытие туристов на испанский остров. Жители стремятся остановить бум краткосрочной аренды жилья и строительства гостиниц, приводящий к росту стоимости жилья для местных жителей. Об этом сообщает Reuters.

«Это не выступление против туристов, а против туристической модели, которая не приносит пользы этой земле и должна быть изменена», – сказал один из участников акции протеста.

Организаторы акции хотят, чтобы местные власти ограничили прибытие туристов для снижения нагрузки на окружающую среду, инфраструктуру и жилищный фонд островов, а также ввели ограничения на покупку недвижимости иностранцами.

«Власть должна немедленно прекратить эту коррумпированную и разрушительную модель, которая истощает ресурсы и делает экономику более нестабильной. Канарские острова ограничены и терпение людей тоже», – сказал лидер протеста Антонио Буллон.

Жители острова также хотят иметь больше голоса в вопросах с неконтролируемой застройкой, причиняющей вред окружающей среде. Ранее несколько членов организации Canaries Sold Out начали бессрочную голодовку против строительства двух крупных элитных комплексов на юге Тенерифе.

Местные власти отмечают, что в этом году будет принят законопроект, ужесточающий правила краткосрочной аренды, после жалоб жителей, вытесненных с рынка жилья.

Президент Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что он чувствует «гордость» за то, что регион является ведущим испанским туристическим направлением, но также отметил, что необходимо усилить контроль, поскольку сектор продолжает расти.

«Мы не можем продолжать смотреть по сторонам. Иначе отели и дальше будут открываться без контроля», – добавил Клавихо.

Согласно официальным данным, архипелаг с населением 2,2 миллиона человек посетили около 14 миллионов иностранных туристов в 2023 году, что на 13% больше, чем в прошлом году.