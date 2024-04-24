«Беларусбанк» ввел новые ограничения по некоторым операциям с платежными картами 24.04.2024, 14:31

Что изменилось?

«Беларусбанк» изменяет перечень ограничений по некоторым операциям с платежными картами, сообщает пресс-служба финучреждения.

Сейчас в «Беларусбанке» установлены лимиты на денежные переводы, а также на проведение некоторых расходных операций с использованием платежных карт.

Это означает, что в сутки клиент может перевести на другую карту или совершить расходную операцию на ограниченную сумму. Эта мера была предпринята для того, чтобы минимизировать кражи со счетов клиентов.

С 27 мая банк вносит изменения в эти ограничения.

Что меняется?

Для карточек клуба «Бархат» сумма ограничения увеличивается с 400 до 600 рублей в сутки. Для всех остальных карт лимит остается прежним — 3000 рублей.

Данные ограничения теперь дополнительно распространяются на операции оплаты в финансовых сервисах с МСС-кодом 6537, а также на операции в инфокиосках и банкоматах банка:

денежные переводы (включая переводы между карточками «Беларусбанка» одного клиента и на карточки «любимых» личных номеров);

оплата в сервисах с МСС-кодами 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4899, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6537, 6538, 6540 (кроме открытия и пополнения вкладов банка, покупки облигаций или акций банка, погашения кредитов банка через каналы ДБО).

Эти ограничения можно отменить по звонку в контакт-центр 147 или написав заявление в учреждении банка.

«Одновременно можно возобновить указанные выше ограничения, если клиент их ранее отменил: для этого необходимо обратиться в учреждение банка», — сообщили в пресс-службе «Беларусбанка».