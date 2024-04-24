Литовцы жалуются на очереди грузовиков на границе с Беларусью 1 24.04.2024, 17:49

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иллюстративное фото

Назван ряд проблем.

Около двух контрольно-пропускных пунктов, которые остались на границе Литвы и Беларуси, стоят огромные очереди машин, которые двигаются очень медленно и практически не уменьшаются. Литовцы недовольны сложившейся ситуацией, они беспокоятся за свою безопасность, а также из-за того, что тем, кто работает в Вильнюсе, стало проблематично добираться в офисы. Об этом сообщает Delfi.

«Жители на самом деле недовольны, особенно те, кто живет в той стороне, кому каждый день приходится ездить. Они подчеркивают вопрос безопасности и невозможности проехать», — сказал мэр Вильнюсского района Роберт Духневич.

По его словам, в тех местах, где водители грузовиков долго стоят, очень грязно, потому что нет контейнеров для мусора. Кроме того, нет туалетов.

По оценкам мэра, очереди скоро достигнут границы литовской столицы.

«Могут только увеличиваться, если что-то произойдет или перед праздниками. Они уже сейчас огромные, по десять километров, скоро достигнут границы Вильнюса. Из того, что я видел в Вильнюсском районе, я ездил смотреть, так очереди большие даже в обычные дни, не в праздничные. Если ехать в сторону Рукайняй, очередь была 15 километров до границы, а в минувшие выходные 18 и больше. Очереди приближаются к урбанизированным территориям, к границе Немежиса. Если будут праздники, очередь станет еще на пять километров больше. Я считаю, это ненормально», — отметил мэр.

Он высказал мнение, что улучшить ситуацию могло бы большее количество специальных стоянок для грузовиков.

Тем временем в Национальном центре управления кризисами отметили, что очереди выросли из-за более тщательного досмотра грузов в связи с санкциями в отношении Беларуси и России, а также из-за приближающейся православной Пасхи.

«Большие очереди особенно много хлопот доставили жителям Шальчининкского района, которые ездят на работу в Вильнюс, поскольку на дорогах появились заторы, часто возникают аварийные ситуации», — рассказали в центре.

Там добавили, что фуры направляют на стоянки и другие трассы, чтобы освободить дорогу до Вильнюса.

По данным литовских пограничников на 24 апреля, на стоянке Медининкского пункта пропуска ждут выезда 817 тягачей, планируемое время их ожидания — 106 часов. В Шальчининкском районе в очереди скопились 673 тягача, планируемое время ожидания — 112 часов.