Лукашенко: Наше дело, когда мы с Путиным ударим ядерным оружием 22 25.04.2024, 10:43

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Диктатор заявил, что советуется в этих вопросах с главой Кремля.

Лукашенко сказал, что вместе с Путиным будет решать, «когда применит ядерное оружие».

На вопрос, прописан ли механизм применения ядерного оружия в новой Военной доктрине, Лукашенко ответил отрицательно.

«Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным. Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано», – сказал белорусский диктатор.

Лукашенко заявил, что «как-то обмолвился» о существовании указа, где «прописана формула применения и ракетного ядерного тактического оружия, и бомб, которые подвешиваются под самолет».

«Все это прописано, и понятно, как действовать и что делать. Но я сейчас об этом меньше говорю, потому что это, наверное, не очень хорошо, когда мы говорим о ядерном оружии. Это страшное оружие, которое не дай бог придется применить», — сказал Лукашенко.