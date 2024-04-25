закрыть
25 апреля 2024, четверг, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко: Американцы готовят белорусскую освободительную армию

22
  • 25.04.2024, 12:09
  • 6,644
Лукашенко: Американцы готовят белорусскую освободительную армию

Диктатор боится освободительного похода добровольцев.

Лукашенко заявил, что «американцы за границей готовят белорусскую освободительную армию». Своими страхами он поделился во время так называемого ВНС:

— Ее основу должны составить полк Калиновского и другие добровольческие формирования, Белорусский добровольческий корпус.

Ранее Лукашенко говорил о войсках НАТО в Беларуси:

— Цель — зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… Ну не наемников, а уже войска. Они же — власть».

Написать комментарий 22

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников