Лукашенко: Американцы готовят белорусскую освободительную армию 22 25.04.2024, 12:09

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Диктатор боится освободительного похода добровольцев.

Лукашенко заявил, что «американцы за границей готовят белорусскую освободительную армию». Своими страхами он поделился во время так называемого ВНС:

— Ее основу должны составить полк Калиновского и другие добровольческие формирования, Белорусский добровольческий корпус.

Ранее Лукашенко говорил о войсках НАТО в Беларуси:

— Цель — зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… Ну не наемников, а уже войска. Они же — власть».