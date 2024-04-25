Лукашенко: Американцы готовят белорусскую освободительную армию

Лукашенко: Американцы готовят белорусскую освободительную армию22
- 25.04.2024, 12:09
- 6,644
Диктатор боится освободительного похода добровольцев.
Лукашенко заявил, что «американцы за границей готовят белорусскую освободительную армию». Своими страхами он поделился во время так называемого ВНС:
— Ее основу должны составить полк Калиновского и другие добровольческие формирования, Белорусский добровольческий корпус.
Ранее Лукашенко говорил о войсках НАТО в Беларуси:
— Цель — зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… Ну не наемников, а уже войска. Они же — власть».