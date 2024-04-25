Политолог: Лукашенко — это шакал Табаки 3 25.04.2024, 16:06

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Никакой субъектности у него нет.

Лукашенко заявил, что «вместе с Путиным будет решать, когда применит ядерное оружие». Об этом он рассказал на заседании так называемого ВНС.

Почему белорусский правитель снова заговорил о применении атомной бомбы, хотя еще недавно в Москве призывал садиться за стол переговоров? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, экспертом украинского Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко:

— У России есть один из пропагандистских коммуникативных векторов по влиянию на мировое сообщество — это ядерный шантаж. В данной ситуации Лукашенко играет роль спикера, который просто озвучивает порученные ему темы.

После БелТА его заявление сразу подхватили российские пропагандистские ресурсы, чтобы поддержать нарративы про ядерную угрозу. Очевидно, что в вопросе применения ядерного оружия Лукашенко не является субъектом.

Он пытается демонстрировать, мол, «смотрите, какой я серьезный, с Путиным буду решать». Ничего он не решает и решать не будет.

Я несколько раз читал и слушал цитату Лукашенко, которая звучит: «Механизм не прописан. Мы советуемся, как, когда и где применять. Это наше дело с Путиным. Там, где надо, оно прописано». Он в одном абзаце говорит взаимоисключающие вещи. Я читал его дальнейшую речь, где он что-то вспоминает, на что-то намекает, но там какой-то сумбур и лепет. Нет четкости, уверенности. Лукашенко брехал, брешет и будет брехать. Это не речь, а поток сознания, из которого пропагандисты что-то выхватывают.

Еще хочу добавить, что около года назад ядерная риторика РФ зашкаливала. Они собирались превратить Британию, Францию и другие страны в пепел. Потом эта риторика уменьшилась в разы.

Есть версии, что Китай и другие мощные государства, владеющие ядерным оружием, объяснили Путину, что «нельзя допустить его применения и выхода за рамки конвенционной войны». Ведь если выйти за рамки, то откроется «ящик Пандоры». В мире много стран, владеющих ядерным оружием. Дальше ситуация может выйти из-под контроля.

Знаете, в этой ситуации мне вспоминается «Книга джунглей», где был Шер-Хан, а вокруг него бегал шакал Табаки. Вот Лукашенко так же гавкает, как и Табаки.

Подчеркну, великие страны этого мира (США, Китай) будут всячески стараться не допустить применения ядерного орудия. Поэтому риторика Путина и его пропагандистов уменьшилась, но она продолжается поддерживаться на определенном уровне. Вот Лукашенко сегодня что-то квакнул, а они подхватили. Воспринимать серьезно его слова я бы не стал.

— Вы считаете, что Китай может повлиять на ситуацию?

— Может, но что касается Лукашенко, то он не субъектен в этой игре. «Ядерная дубинка» не у него в руках, не он будет принимать решения. Лукашенко пытается пристроиться к серьезной теме, выдавая себя за «серьезного игрока». Он так делал всегда, стараясь показаться субъектность, мол, «мы с Володей то да сё».

— Примечательно, что Москва несколько раз одергивала Лукашенко, когда он говорил о применении ядерного оружия. Это какая-то игра со стороны Кремля? Или заявления Лукашенко о ядерном оружии — его иницитива?

— В голову к Лукашенко мы не залезем. У деда, который, я уверен, не до конца адекватно воспринимает мир, идет определенный поток сознания. Он в одном абзаце путается, а в другом брешет и выкручивается. Этому вообще не стоит уделять внимание.

— Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава рассматривает размещение на своей территории ядерного оружия по программе Nuclear Sharing. Стало бы это эффективным ответом на действия Лукашенко и Кремля?

— Однозначно, что это будет не просто эффективный, а симметричный ответ. Как россияне разместили свое ядерное оружие на территории Беларуси, так и США разместят свое оружие на территории своего стратегического союзника. Это абсолютно симметричная история.

Если раньше Лукашенко воображал себя каким-то ядерным фюрером, который «вместе с Володей» сейчас пробьет Сувалкский коридор, то тут появляется противодействие этой ситуации. Мы все прекрасно понимаем технологическое превосходство западного оружия и всего остального.

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