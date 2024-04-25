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Европарламент отказался признавать Путина легитимным

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  • 25.04.2024, 17:55
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Европарламент отказался признавать Путина легитимным

Выборы в РФ назвали фарсом.

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, которой отказались признавать последние выборы президента России, где победил Путин. Там назвали российские выборы «фарсом».

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Европарламентарии призвали государства-члены Евросоюза и международное сообщество не признавать результаты российских выборов легитимными, поскольку они были проведены на оккупированных территориях Украины, а внутри России не были «ни свободными, ни честными».

Евродепутаты призвали государства-члены ЕС ограничить отношения с Путиным.

Евросоюз должен быть «полностью солидарным» с российским гражданским обществом, налагать санкции на людей, виновных в нарушении прав человека, и продолжать активно взаимодействовать с российской демократической оппозицией и оказывать ей поддержку.

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