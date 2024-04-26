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AP: Украина отводит с линии фронта танки Abrams

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  • 26.04.2024, 7:57
  • 8,006
AP: Украина отводит с линии фронта танки Abrams

Названа причина.

Украинские войска отвели американские танки Abrams M1A1 от линии фронта, так как с ними стало сложно работать. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, во всем виноваты российские беспилотники, которые повсеместно используются оккупантами.

В материале говорится, что США согласились отправить 31 танк Abrams в Украину в январе 2023 года. Но с тех пор поле боя существенно изменилось, в частности, благодаря использованию российских дронов-разведчиков и ударных БПЛА. Это оружие усложнило защиту танков, ведь беспилотники быстро их находят и могут долго преследовать.

По словам журналистов, 5 танков Abrams уже потеряны. Как заявил неназванный высокопоставленный представитель Минобороны Украины, нет открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не опасаясь обнаружения со стороны БПЛА.

В материале говорится, что Украина и США будут работать над изменением тактики использования танков Abrams.

Вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди сказал, что массированная броня в условиях повсеместного распространения беспилотных авиационных систем может оказаться под угрозой. Однако он отметил, что танки по-прежнему важны на поле боя.

«Мы будем работать с нашими украинскими и другими партнерами на местах, чтобы помочь им продумать, как они могли бы использовать их (танки, — ред.) в такой изменившихся условиях»,

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