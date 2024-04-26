DW: США нашли способ убедить Германию передать Украине ракеты Taurus 26.04.2024, 9:08

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Заявление США о том, что они уже передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS могут помочь Германии решиться на поставки ракет Taurus. Об этом пишет DW.

По словам журналистов, в ФРГ продолжаются дебаты относительно передачи Украине дальнобойного оружия. Так, канцлер Олаф Шольц не один раз говорил о том, что передача Taurus якобы приведет Германию к прямому конфликту с Россией.

Однако, как сообщил журналистам американский чиновник на условиях анонимности, в Вашингтоне надеются, что Берлин изменит свое решение. По его словам, на ситуацию могут повлиять поставки в Украину дальнобойных ракет из США, Великобритании и Франции.

«Мы, конечно, надеемся, что это может быть фактором», — сказал источник.

В материале говорится, что позицию Шольца критикуют политики консервативного оппозиционного блока ХДС. Более того, с канцлером не согласны также другие члены его правящей коалиции, а именно «Зеленые» и неолиберальная Свободная демократическая партия

«С моей точки зрения, это оружие очень дальнего действия», — заявил Шольц законодателям в марте.

Иоганн Вадефул, заместитель председателя ХДС в немецком парламенте, отвечающий за иностранные дела и оборону, сказал, что его партия в течение нескольких месяцев боролась за доставку Taurus в Украину, но до сих пор не смогла убедить Шольца.

«Сейчас действительно самое время отправить Taurus, потому что они сопоставимы с ATACMS, отправленными США», — сказал Вадефул журналистам.

По словам журналистов, ракета Taurus KEPD-350 считается одной из самых современных систем вооружения Бундесвера. Ракета летит почти со скоростью звука и может поражать цели на расстоянии до 500 километров.

«Украине действительно нужно идти глубже, наносить более глубокие удары по территории России», — сказал Вадефул.