Лукашисты собираются воевать на стороне России

Лукашисты собираются воевать на стороне России23
- 26.04.2024, 20:32
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Опубликована «обновленная военная доктрина».
Режим Лукашенко обновил военную доктрину, разрешив вооруженным силам страны участвовать в боевых действиях на стороне «дружественных» государств. Документ опубликован на национальном интернет-портале.
В нем говорится, что «Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров». В том числе речь идет о «направлении воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности».
Вторжение России в Украину власти Беларуси считают «спровоцированным коллективным Западом военным конфликтом».
В документе также указано, что Беларусь будет рассматривать любое применение военной силы против «cоюзного государства», как «посягательство» на объединение в целом. Реакцией на такие действия станут «ответные меры с использованием всех сил и средств», которыми располагает страна. Россия в военной доктрине названа стратегическим союзником Беларуси.